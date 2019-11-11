У Криму будують нові СІЗО, щоб збільшити кількість ув'язнених, - правозахисник

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко переконаний, що російська влада побудує в анексованому Криму два нових СІЗО, щоб в майбутньому збільшити кількість затриманих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами Павліченка, СІЗО в Сімферополі має найгірші умови на всій території України.

"Беззаперечно позитивну або негативну оцінку в цій ситуації давати не можна, оскільки, з одного боку, мова йде про поліпшення умов, з іншого - це, можливо, використовуватиметься для збільшення кількості затриманих", - пояснив правозахисник.

Він зазначив, що в місті точно побудують один ізолятор з двома блоками на 1000 і на 500 місць.

Всього в межах російської федеральної цільової програми "Розвиток кримінально-виконавчої системи (2018-2026 роки)" планується побудувати шість ізоляторів: два на Далекому Сході, по одному в арктичній зоні і Північно-Кавказькому федеральному окрузі і два в анексованому Криму.

Відзначається, що проблема переповнення СІЗО виникла у Криму після його російської анексії. Єдиний слідчий ізолятор розташований у Сімферополі, і він переповнений.

Раніше повідомлялося, що станом на кінець жовтня, з початку 2019 року російські силовики в анексованому Криму провели 80 обшуків, 126 затримань та 282 арешти.