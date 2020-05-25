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У Криму розраховують запустити курортний сезон за рахунок платних обсерваторів

Новини » Коронавірус     25.05.2020 - 14:47
У Криму розраховують запустити курортний сезон за рахунок платних обсерваторів
Фото: так званий "голова Криму", Сергій Аксьонов

Раніше так звана "влада" повідомила, що тих, які "безцільно" приїжджають, будуть поміщати в обсерватори за їх власний рахунок

Підконтрольна Кремлю "влада" анексованого Криму пояснює введення плати за перебування в обсерваторі для туристів з 24 травня "посиленням заходів безпеки". Це нібито повинно допомогти у запуску курортного сезону в регіоні.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Як зазначається, такі вимоги були введені за розпорядженням російської влади.

"Подібні заходи введені також в Севастополі, Новосибірської області, на Сахаліні, в Нижегородської області. Такі рішення приймають і для того, щоб у відповідності з вимогами Росспоживнагляду і за погодженням з усіма зацікавленими структурами, мати можливість запустити туристичний сезон і для жителів Криму, і для громадян інших суб'єктів Росії. Нагадаємо, що більшість випадків зараження на території республіки - завезені", - йдеться в повідомленні російського "уряду Криму".

У документі уточнюється, що цей пункт не буде стосуватися російських чиновників, які приїжджають в анексований Крим у відрядження, а також екіпажів повітряного і морського транспорту, водіїв, які здійснюють вантажні перевезення.

Нагадаємо, раніше так званий "голова" анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що всіх тих "безцільно", які приїжджають в регіон, будуть поміщати в обсерватори за їх власний рахунок.

Як раніше писало РБК-Украина, правозахисники в анексованому Криму відреагували на дані "влади" про нові випадки коронавірусу і заявили, що вони занижені.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України КримКоронавірус
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