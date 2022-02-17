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У Криму пройшли нові обшуки. Затримано делегатп Курултаю

Автор: Юлія Бойко

Співробітники Федеральної служби безпеки Росії в окупованому Криму сьогодні провели нові обшуки. А також затримали делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кримської платформи.

Повідомляється, що Дудакова доставили у відділення поліції Бахчисарая, адвокатів до нього не пустили.

"Зараз він очікує засідання так званого Бахчисарайського районного суду, яке заплановане на ранок 18 лютого", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Дудаков є одним з викривачів знищення Ханського палацу в Бахчисараї - пам'ятки історії та культури загальносвітового значення.

Зазначимо, Курултай кримськотатарського народу - це форма національної суспільно-політичної організації кримських татар, являє собою національний з'їзд, вищий представницький повноважний орган кримськотатарського народу.

Нагадаємо, до цього РБК-Україна писало про обшуки в Криму 9 лютого, українська прокуратура відкрила кримінальну справу на російських силовиків.

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