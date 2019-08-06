В Криму продовжили арешт ще 5 фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

В окупованому Криму підконтрольний Кремлю Верховний суд продовжив арешт п’ятьом фігурантам другої, бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", вони залишаться в СІЗО ще на 30 днів. Про це повідомило об’єднання "Кримська солідарність", передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За інформацією активістів, засідання щодо Сервера Мустафаєва, Сервера Зекірьяєва, Едема Смаїла, Мемета Бєлялова та Марлена Асанова проходили в закритому режимі.

"Сьогодні відбулося чергове продовження запобіжного заходу моєму підзахисному Белялову Мемету. Цього разу не слідчий вийшов з клопотанням про продовження, а прокурор. Він пояснив це тим, що не встигли підписати обвинувальний вирок, відповідно відправити документи в Північно-Кавказький окружний військовий суд міста Ростова", - розповів адвокат Едем Семедляєв.

Ще один адвокат Ліля Гемедлі повідомила, що прокурор клопотав про продовження запобіжного заходу через те, що її підзахисний Сервер Мустафаєв нібито може загрожувати свідкам, переховуватися, а також "іншим способом перешкоджати перебігу справи".

Нагадаємо, 1 серпня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт чотирьох фігурантів алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір", які були затримані 10 червня.