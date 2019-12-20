"Суд" у Криму ухвалив депортувати журналіста Гайворонського

Фото: Євген Гайворонський (facebook.com)

Крім того, суд оштрафував блогера на 2 тис. рублів

"Ялтинський міський суд" ухвалив рішення про примусову депортацію журналіста Євгена Гайворонського з анексованого Криму на материкову частину України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ґрати".

Співробітники поліції затримали Гайворонського сьогодні, вилучили у нього російський паспорт і телефон, і доставили в Лівадійський відділ, звідки до вечора відвезли до суду. Гайворонського звинуватили в адміністративному порушенні перебування в "на території Росії" (в окупованому Криму) без підтвердних документів (частина 1.1 статті 18.8 Кодексу про адміністративне правопорушення Російської Федерації). Санкція статті передбачає штраф і обов'язкову депортацію.

Депортація Гайворонського повинна відбутися відразу після вступу судового рішення в силу. Адвокат Олексій Ладен розповів, що буде оскаржувати рішення в апеляції - до цього блогера направлять в центр тимчасового утримання іноземних громадян в Краснодарському краї.

Гайворонський отримав російський паспорт у 2015 році, коли переїхав у Крим з Донецька. Журналіст, дотримувався тоді проросійських поглядів, співпрацював з севастопольським виданням "Примітки" до березня 2019 року, коли після обшуку співробітниками поліції у нього вдома змінив погляди і став публічно висловлювати проукраїнську позицію.

27 березня він подав заяву з вимогою анулювати російський паспорт, наполягаючи, що документ був виданий з порушенням законодавства.

Раніше суддя підконтрольного Росії Світового "суду" Ялти Олександр Алтунін залишив у силі рішення про адміністративний арешт на 15 діб активіста, блогера і журналіста Євгена Гайворонського.

Гайворонського затримали 22 жовтня, звинувативши в ухиленні від лікування наркозалежності за статтею 6.9.1. російського Кодексу про адміністративні правопорушення і незабаром заарештували.