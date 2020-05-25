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У Криму підробляли продукцію світових брендів косметики

Новини » Надзвичайні події     25.05.2020 - 18:45
У Криму підробляли продукцію світових брендів косметики
Фото: таблиця на в'їзді в анексований Крим (photogoroda.com)

Збитки правовласнику склали близько 851 тисячі гривень

Підконтрольні Росії "поліцейські" анексованого Криму повідомили, що припинили торгівлю контрафактною косметикою "світових брендів". Фігурантами кримінальної справи стали п'ять осіб.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

За інформацією російських силовиків, збитки правовласнику склали близько 851 тисячі гривень.

За версією "поліції", група осіб "готувала до реалізації парфумерні товари та декоративну косметику відомих світових брендів сумнівної якості".

"Під час огляду у квартирі, орендованій фігурантами, оперативники вилучили близько 270 одиниць різної косметичної та парфумерної продукції з популярними логотипами. Ця продукція призначалася для реалізації в магазинах Криму", - йдеться в повідомленні.

Фігурантами кримінальної справи стали п'ять осіб, їм загрожує ув'язнення до шести років зі штрафом до 500 тисяч рублів.

Нагадаємо, у Криму розраховують запустити курортний сезон коштом платних обсерваторів, які ввели раніше для тих людей, які "безцільно" приїжджають.

Також РБК-Україна писало, правозахисники в анексованому Криму відреагували на дані "влади" про нові випадки коронавірусу і заявили, що вони занижені.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Кримполиция
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