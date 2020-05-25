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В Крыму подделывали продукцию мировых брендов косметики

Новости » Происшествия     25.05.2020 - 18:45
В Крыму подделывали продукцию мировых брендов косметики
Фото: таблица на въезде в аннексированный Крым (photogoroda.com)

Ущерб правообладателю составили около 851 тысячи гривен

Подконтрольные России "полицейские" аннексированного Крыма сообщили, что прекратили торговлю контрафактной косметикой "мировых брендов". Фигурантами уголовного дела стали пять человек.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

По информации российских силовиков, ущерб правообладателю составили около 851 тысячи гривен.

По версии "полиции", группа лиц "готовила к реализации парфюмерные товары и декоративную косметику известных мировых брендов сомнительного качества".

"Во время осмотра в квартире, арендованной фигурантами, оперативники изъяли около 270 единиц различной косметической и парфюмерной продукции с популярными логотипами. Эта продукция предназначалась для реализации в магазинах Крыма", - говорится в сообщении.

Фигурантами уголовного дела стали пять человек, им грозит заключение до шести лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Напомним, в Крыму рассчитывают запустить курортный сезон за счет платных обсерваторов, которые ввели ранее для "бесцельно" приезжающих.

Также РБК-Украина писало, правозащитники в аннексированном Крыму отреагировали на данные "властей" о новых случаях коронавируса и заявили, что они занижены.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Крымполиция
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