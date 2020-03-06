У Криму незаконно засудили двох громадян України

Окупаційний "суд" у Криму незаконно засудив двох громадян України за нібито організацію діяльності екстремістської організації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

За даними відомства, 5 березня "Джанкойський районний суд" засудив українця Сергія Філатова до 6 років позбавлення волі, а так званий "Ялтинський міський суд" ухвалив рішення про накладення штрафу на Артема Герасимова у розмірі 400 тисяч російських рублів.

"Причиною переслідувань була названа приналежність обох громадян України до релігійної організації "Свідки Єгови", яка на легальних засадах діє на території України, включаючи Кримський півострів", - пояснили в МЗС.

У зв'язку з незаконними рішеннями окупаційних "судів", українське зовнішньополітичне відомство висловило рішучий протест та закликало Росію припинити кримінальні переслідування за безпідставними звинуваченням на релігійному ґрунті.

"Закликаємо міжнародну спільноту звернути увагу на неправомірні рішення російських судів щодо громадян України та посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою припинення порушень прав людини на території окупованого Криму та відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, у 2018 році російські силовики в окупованому Джанкої затримали кількох учасників релігійної організації "Свідки Єгови". Тоді стало відомо про затримання керівника місцевої регіональної групи Сергія Філатова.

Додамо, в Росії заборонили організацію "Свідки Єгови" ще в березні 2017 року. Діяльність цієї міжнародної релігійної організації визнали екстремістською.