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В окупованому Джанкої затримали кількох свідків Єгови

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 09:47
В окупованому Джанкої затримали кількох свідків Єгови
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Місцевих свідків Єгови нібито підозрюють у зв'язках з українськими спецслужбами

В окупованому Джанкої (Крим) російські силовики затримали кількох учасників релігійної організації "Свідки Єгови". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що співробітники ФСБ проводять обшуки і затримання за кількома адресами учасників "Свідків Єгови". За даними "Радіо Свобода", точно відомо про затримання керівника місцевої регіональної групи Сергія Філатова. Уточнюється, що група "Сиваш" була зареєстрована в 2015 році і ліквідована в 2017 після заборони всієї організації.

Також повідомляється, що стосовно Філатова відкрили кримінальну справу. Місцевих свідків Єгови нібито підозрюють у зв'язках з українськими спецслужбами. На думку силовиків, їх діяльність координувалася з релігійного центру в Харкові.

Нагадаємо, в Росії заборонили свідків Єгови ще в березні 2017 року. Діяльність цієї міжнародної релігійної організації визнали екстремістською.

Зазначимо, що слідом за рішенням російської влади організацію свідків Єгови заборонили в самопроголошених "республіках" Донбасу. Зокрема, у Луганську при обшуках нібито виявили агітаційні матеріали, які закликали до співпраці з українськими спецслужбами.

 

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