У Чорному морі виявили тіло пасажирки потонулого катера

Ілюстративне фото (lat.bb.lv)

Загиблу знайшли біля берега в одному кілометрі від мису Товстий у бік Сонячної долини

На півдні анексованого Криму знайшли тіло зниклої пасажирки з прогулянкового катера, який 5 вересня затонув біля узбережжя Судака. Про це повідомляють россійські ЗМІ.

Повідомляється, що загиблу знайшли біля берега в одному кілометрі від мису Товстий у бік Сонячної долини. Йде впізнання пасажирки, подальші дії будуть проводити співробітники слідчих органів.

Нагадаємо, в анексованому Криму біля узбережжя Судака в Чорному морі затонув прогулянковий катер, на борту якого перебувало 14 осіб. Рятувальникам вдалося врятувати 12 пасажирів катера і одного члена екіпажу, пошуки ще однієї людини тривають. Катер знаходився на відстані близько 200 м від берегової лінії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Чорному морі в районі Туапсе (Росія) на риболовецькому судні сталася пожежа, в результаті якого затонув корабель. За попередніми даними, причиною пожежі стало загоряння двигуна.

Крім того, в Будапешті перекинувся катер з 33 пасажирами і двома членами екіпажу на борту. Більшість пасажирів судна становили туристи з Південної Кореї. За останніми даними, в результаті інциденту загинули семеро туристів і один громадянин Угорщини. Ще сімох туристів доставили до лікарні з переохолодженням.