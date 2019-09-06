ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Черном море обнаружили тело пассажирки утонувшего катера

Новости » Происшествия    06.09.2019 - 14:52
В Черном море обнаружили тело пассажирки утонувшего катера
Иллюстративное фото (lat.bb.lv)

Погибшую нашли у берега в одном километре от мыса Толстый в сторону Солнечной долины

На юге аннексированого Крыма нашли тело пропавшей пассажирки с прогулочного катера, который 5 сентября затонул у побережья Судака. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что погибшую нашли у берега в одном километре от мыса Толстый в сторону Солнечной долины. Идет опознание пассажирки, дальнейшие действия будут проводить сотрудники следственных органов.

Напомним, в аннексированом Крыму у побережья Судака в Черном море затонул прогулочный катер, на борту которого находилось 14 человек. Спасателям удалось спасти 12 пассажиров катера и одного члена экипажа, поиски еще одного человека продолжаются. Катер находился на расстоянии около 200 м от береговой линии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Черном море в районе Туапсе (Россия) на рыболовецком судне произошел пожар, в результате которого корабль затонул. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание двигателя.

Кроме того, в Будапеште опрокинулся катер с 33 пассажирами и двумя членами экипажа на борту. Большинство пассажиров судна составляли туристы из Южной Кореи. По последним данным, в результате инцидента погибли семеро туристов и один гражданин Венгрии. Еще семерых туристов доставили в больницу с переохлаждением.

Ураган "Дориан" приближается к Канаде В Крыму затонул прогулочный катер
Новости Украины Крымкатерпроисшествие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь