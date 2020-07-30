Україна направила матеріали в міжнародний суд через порушення в Криму

Фото: Міжнародний кримінальний суд (wikimedia by Hypergio)

Це вже восьме повідомлення, спрямоване на МКС про порушення прав власності в Криму

Офіс генерального прокурора направив повідомлення в Міжнародний кримінальний суд у зв'язку з порушенням Росією прав власності в аннексированном Криму. Це вже восьме повідомлення про подібні порушення, спрямоване Україною в МКС.

Про це повідомили в прес-службі Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що матеріали були зібрані на підставі рішень незаконно створених Росією "судів" в Криму.

"Так, проаналізовано майже 9,5 тисяч "судових рішень" та ідентифіковано 3962 особи, які стали жертвами порушень прав власності. Із загальної кількості постраждалих у 3712 людина зафіксовано незаконне вилучення земельних ділянок, у 250 - руйнування нерухомості", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Незаконні рішення приймали 24 з 28 районних судів" окупаційної влади.

"Дії країни-окупанта є грубим порушенням ст. 53 і 147 четвертої Женевської Конвенції 1949 року і можуть кваліфікуватися як військовий злочин. Прокурори і правозахисники відзначають, що щодня на окупованій території з'являється, як мінімум, дві нові жертви військового злочину", - додали в ОГП.

Це повідомлення є другим з 2017 року, спрямоване на МКС у зв'язку з порушенням прав власності в Криму.

Раніше РБК-Україна писало, що у Міжнародному кримінальному суді знаходяться 14 повідомлень про факти порушень на окупованих територіях Криму і Донбасу.