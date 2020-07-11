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У Криму майже 4400 осіб під наглядом через коронавірус

Крим, Субота 11 липня 2020 14:32
У Криму майже 4400 осіб під наглядом через коронавірус
Фото: медичні працівники (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

В обсерватори ізолювали майже 800 осіб

Станом на ранок, 11 липня, в анексованому Криму у зв'язку з поширенням коронавірусу під спостереженням знаходяться 4397 осіб. За добу на півострові зафіксували 24 нових випадки COVID-19.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на так званий "уряд Криму".

Так, під динамічним наглядом вдома перебуває 3251 особа, в стаціонарах перебувають 352 особи, ізольовано обсерваторах - 794 особи. В цілому на анексованому півострові під наглядом медиків перебувають 4397 осіб.

З початку пандемії, за даними російської окупаційної "влади" у Криму виявлено 855 позитивних на COVID-19. Лікування в медичних установах Криму проходять 177 осіб, виписано з одужанням - 647 осіб.

Як повідомлялося, за добу 10 липня в Криму зареєстрували 24 випадки коронавірусної інфекції COVID-19.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні ВООЗ спантеличені низькою смертністю від коронавірусу в Росії.

Зазначимо, у Криму правозахисники не раз відзначали, що на півострові спеціально занижується статистика щодо COVID-19, в тому числі заради ослаблення обмежень.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на прикладі анексованого Росією Криму в XXI столітті Україна покаже приклад успішної деокупації захопленої території.

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