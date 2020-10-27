В Криму більше 100 політв’язнів, - правозахисники

Фото: людина в наручниках (nyuga.hu)

Правозахисниця Луфтіє Зудієва повідомила, що в окупованому Криму в рамках політичного чи релігійного переслідування 107 людей перебуває у в'язницях. З них 77 - кримські татари.

Про це йдеться у матеріалі "Водна криза, репресії та COVID: що відбувається в окупованому Криму".

"Якщо говорити про найтяжчу статтю - це 205.5 (тероризм, - ред.), по ній арештовані 74 людини", - сказала Зудієва.

Вона також додала, що на півострові є люди, які пішли на угоду зі слідством які обмежилися лише штрафом - з ними репресованих набагато більше.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ України повідомили, що у в'язницях Російської Федерації містяться 76 українських політичних в'язнів. Всього в Росії в місцях несвободи знаходяться 6800 громадян України.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна не розриває дипломатичні відносини з РФ, так як це негативно вплине на процес захисту і звільнення незаконно утримуваних Росією українців.

Також РБК-Україна писало, що з початку анексії Криму Росією у 2014 році на територію півострова переселили пів мільйона російських громадян.