Фото: у Кримську мечеть увірвалися російські силовики (Кримська солідарність)

Силовики проводять "оперативно-розшукові заходи" з прихожанами мечеті

В мечеть села Курці у Сімферопольському районі анексованого півострова Крим увірвалися силовики окупантів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Кримської солідарності" у Facebook.

Повідомляється, що силовики проводять "оперативно-розшукові заходи" з прихожанами мечеті.

"За повідомленням від місцевих жителів, до мечеті с. Курці (Сімферопольський район) під'їхали представники силових структур, які на даний момент проводять оперативно-розшукові заходи з прихожанами мечеті, які завершили обов'язкову п'ятничну молитву. З кожним працюють індивідуально", - йдеться у повідомленні.

Біля будівлі мечеті зараз знаходяться 2 газелі, бронеавтомобіль "Тигр" і Патріоти.

Фото: у Кримську мечеть увірвалися російські силовики (Кримська солідарність)

Нагадаємо, підконтрольний Росії Джанкойський районний суд анексованого Криму засудив до півтора років колонії суворого режиму громадянина України, який намагався в'їхати на територію півострова.

Також РБК-Україна повідомляло, що "Київський районний суд Сімферополя" заарештував проукраїнського активіста Олега Приходька, якого російські спецслужб підозрюють у підготовці теракту на півострові.