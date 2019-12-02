Кримського активіста Приходько внесли до списку екстремістів в РФ

Українського активіста Олега Приходька, заарештованого в Криму, Російська служба з фінансового моніторингу внесла в список осіб, причетних до екстремістської чи терористичної діяльності. Про це повідомляє "Крым. Реалії".

За словами керівника "Кримської правозахисної групи" Ольги Скрипник, включення в такий список відбувається після того, як набув чинності вирок про визнання людини винною у терористичній або екстремістської діяльності. Також внесення до списку можливо після процесуального рішення про визнання особи підозрюваним чи терористичної екстремістської статті.

"Таким чином порушується презумпція невинуватості, оскільки навіть в рамках російської правової системи вина людини не доведена, але він вже публічно, на сайті Росфінмоніторингу вказаний як екстреміст або терорист, а його права вже обмежені. А у випадку з Кримом, багатьох громадян України переслідують по екстремістським і терористичним статтями КК Росії незаконно, з політичних мотивів", - повідомила Скрипник.

Як зазначила дружина українського політв'язня Любов Приходько, йому заблокували картку для отримання пенсії. За словами Скрипник, для отримання пенсії необхідно оформити довіреність, а для цього необхідно отримати дозвіл слідчого на прихід нотаріуса в СІЗО.

Нагадаємо, Олег Приходько був затриманий 10 жовтня в Криму за підозрою в підготовці теракту на півострові аннексированном. Йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці, до 10 грудня. У його гаражі знайшли вибухівку. У суді він заявив, що йому підкинули співробітники ФСБ.

Також РБК-Україна повідомляло, що, за словами адвоката, у Криму під час утримання Приходько в СІЗО порушуються його права.