ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кримське питання наочно демонструє, що ООН потрібні зміни, - Кулеба

Новость на русском →
Київ, Субота 25 вересня 2021 10:14
Кримське питання наочно демонструє, що ООН потрібні зміни, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ООН потребує реформування. За його словами, про це свідчить те, що організація ігнорує питання російської окупації Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог міністра.

"Кримське питання наочно демонструє, що ООН потрібні зміни. Вона має бути дієвою, принциповою, ефективною організацією, інструментом підтримки міжнародної стабільності та порядку", - заявив глава МЗС.

На думку Кулеби, ООН не вистачає сміливості, щоб кинути виклик конкретному постійному члену Радбезу ООН, тобто Росії.

"На це сміливості в ООН поки не вистачає. Але ми працюємо над тим, щоб стимулювати її. І маємо на своєму боці майже півсотні держав, які не бояться називати кримські речі своїми іменами", - зазначив він.

Водночас, за словами міністра, українська сторона вірить, що ООН може бути дієвою організацією, але вона "має згадати про свої принципи та рішуче стати на їх захист".

"Сьогодні нові виклики вимагають не лише від держав-членів, а й від самих організацій істотних внутрішніх реформ", - додав Кулеба.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба ООН МЗС Крим
NEWS
Кримське питання наочно демонструє, що ООН потрібні зміни, - Кулеба
Кримське питання наочно демонструє, що ООН потрібні зміни, - Кулеба
DAILY
"Смертельний конвеєр". Що відбувається зі справою про катастрофу Ан-26 під Харковом
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Смертельний конвеєр". Що відбувається зі справою про катастрофу Ан-26 під Харковом