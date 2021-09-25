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Крымский вопрос наглядно демонстрирует, что ООН нужны изменения, - Кулеба

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Киев, Суббота 25 сентября 2021 10:14
Крымский вопрос наглядно демонстрирует, что ООН нужны изменения, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ООН нуждается в реформировании. По его словам, об этом свидетельствует то, что организация игнорирует вопросы российской оккупации Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог министра.

"Крымский вопрос наглядно демонстрирует, что ООН нужны изменения. Она должна быть действенной, принципиальной, эффективной организацией, инструментом поддержания международной стабильности и порядка", - заявил глава МИД.

По мнению Кулебы, ООН не хватает смелости, чтобы бросить вызов конкретному постоянному члену Совбеза ООН, то есть России.

"На это смелости в ООН пока не хватает. Но мы работаем над тем, чтобы стимулировать ее. И имеем на своей стороне почти полсотни государств, которые не боятся называть крымские вещи своими именами", - отметил он.

В то же время, по словам министра, украинская сторона верит, что ООН может быть действенной организацией, но она "должна вспомнить о своих принципах и решительно встать на их защиту".

"Сегодня новые вызовы требуют не только от государств-членов, но и от самих организаций существенных внутренних реформ", - добавил Кулеба.

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Дмитрий Кулеба ООН МИД Украины Крым
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