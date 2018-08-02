ОБСЄ в Мінську не ставить питання обміну росіян на політв'язнів, - Геращенко

Україна наполягає на обміні 36 росіян на українських політв'язнів

Координатор ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тоні Фріш на переговорах у Мінську не ставить окремо в порядок денний питання обміну 36 заарештованих росіян на українських політв'язнів, яких утримують у в'язницях Росії. Про це у Facebook повідомила перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко.

За словами Геращенко, на переговорах контактної групи в Мінську російська сторона блокує питання передачі 36 росіян в обмін на українських політв'язнів. Крім того, це питання окремо не вносить і координатор ОБСЄ Тоні Фріш.

"...робить вигляд, що не розуміє, чому українська сторона категорично не погоджується на заяви ОРДЛО про "обмін всіх встановлених на всіх встановлених", адже вони вимагають від нас майже 300 осіб, серед яких росіяни, "беркутівці", причетні до терактів в Одесі і Харкові. А готові віддати менше 25, не підтверджуючи і приховуючи від нас десятки утримуваних, серед яких військові і цивільні", - зазначила вона.

Геращенко також додала, що Україна наполягає на передачі 36 росіян Росії, а не представникам ОРДЛО.

Нагадаємо, раніше Геращенко заявляла, що Російська Федерація може видати українських заручників перед виборами лояльним до Кремля кандидатам.