Голова Харьківської ОДА вела бізнес в окупованому Криму, - розслідування

Голова Харківської облдержадміністрації Айна Тимчук у 2015 році оформила довіреність на свого чоловіка Андрія Тимчука задля продажу її готелю "Асторія" в окупованому Криму, що використовувала окупаційна влада.

В цьому ж розслідувані вже колишній чоловік Айни Тимчук Андрій Тимчук, який очолює місцеву "Укртрансбезпеку", розмовляючи з потенційним покупцем готелю, заявляє що давав хабаря українським силовикам за закриття справи про фінансування тероризму через ведення бізнесу в Криму.

"Я мав збитки. Треба було закривати справу. Загалом я потратив до полтініка ( 50 тисяч долларів США)", - говорить він на відеозапису.

Крім того, Тимчук не визнає Крим українським і називає його спірною територією. Також він висловлює готовність продавати готель оточенню голови Чечні Рамзана Кадирова.

Варто відзначити, що це розслідування вже прокоментував Андрій Тимчук. За його словами, готель "Асторія" в Криму дійсно був оформлений на Айну Тимчик ще в 2014 році, коли пара була одружена.

"Це було моє рішення оформити його на дружину, що було зазначено в декларації. З 2015 року ми практично не були сім'єю, в цьому ж році я попросив її оформити довіреність на моє ім'я і інших людей для розпорядження готелем. З цього моменту Айна Тимчук більше не мала ніякого відношення до даної нерухомості. Останнім документом стала дарча на моє ім'я, оформлена під час нашого офіційного розлучення і розділу майна в 2018 році", - зазначив Тимчук.