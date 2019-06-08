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Кримські татари йдуть на вибори у складі шести партій, - Чубаров

Новини » Вибори 2019    08.06.2019 - 23:16
Кримські татари йдуть на вибори у складі шести партій, - Чубаров
Фото: Рефат Чубаров (УНІАН)

Сам Чубаров йде на вибори у складі партії Смешка

Представники Междлісу кримськотатарського народу збираються йти на вибори у Верховну раду в липні 2019 року у складі шести політичних партій. Як передає РБК-Україна, про це сказав глава Междлісу Рефат Чубаров під час прямого ефіру на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, Чубаров зауважив, що у багатьох політичних сил наразі тривають партійні з'їзди, де обговорюються питання та програми партій на позачергових виборах. На таких з'їздах відбулися переговори із шістьма українськими партіями.

​​"Я хочу щиро подякувати представникам шести політичних партій, які з власної ініціативи і, розуміючи, наскільки є сьогодні важливим питання повернення Криму, висунули таку ініціативу", - заявив Чубаров.​​

Деякі з партій вже внесли кримських татар до своїх списків. Зокрема, до партії "Європейська солідарність" п'ятого президента України Петра Порошенка ввійде лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та заступник глави Меджлісу Ахтем Чийгоз.​​

До першої десятки партії "Сила і Честь" ексглави СБУ Ігоря Смешка ввійде сам Рефат Чубаров.

До політичної сили прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана "Українська стратегія" ввійде перший заступник міністра інформполітики Еміне Джапарова. Ще двоє представників кримських татар ввійдуть до парламенту у складі партії "Голос" музиканта Святослава Вакарчука.

Чубаров додав, що станом на 8 червня тривають консультації із ще однією партією. Загалом усі представники Меджлісу у складі нового парламенту будуть надалі відстоювати питання деокупації Криму та євроатлантичну інтерграцію України - вступ до НАТО і ЄС.​​

Нагадаємо, Ігор Смешко представив список своєї партії "Сила і Честь", з якою він піде на дострокові вибори до Верховної ради. До першої десятки списку партії увійшла депутат від "Самопомічі" Олена Сотник, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, ще один депутат від "Самопомічі" Іван Мірошниченко та колишній начальник Генерального штабу Володимир Замана.

Понад 5 тисяч українців змінили місце голосування до парламентських виборів  Вакарчук представив список своєї партії
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