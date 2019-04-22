Кримські татари будуть у "конструктивній опозиції" до Зеленського, - Джемілєв

Народний депутат України Мустафа Джемілєв заявив, що кримські татари будуть у "конструктивній опозиції" до Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Він зазначив, що є частиною команди Петра Порошенка.

"Ми - команда Петра Порошенка, і кримські татари його активно підтримують. Майже очевидно, що ми будемо в опозиції, але в опозиції конструктивній. Все, що може зробити новий президент на благо держави і питань, які ми вважаємо правильними – повністю його підтримуватимемо. Але якщо щось суперечитиме нашим ідеям, українській державі, нашому народові – ми подаватимемо свій голос", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявив, що має намір балотуватися на посаду президента України на наступних виборах.

Як відомо, 21 квітня в Україні відбувся другий тур виборів президента. За даними на вечір 22 квітня ЦВК опрацювала 99,80% протоколів - за Володимира Зеленського проголосували 73,22% виборців, за Петра Порошенка - 24,46%.

Вчора в ході брифінгу Порошенко заявив, що не йде з української політики. Зокрема, Порошенко заявив, що залишається в політиці і буде боротися за Україну.