ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кримська платформа: окупанти пригрозили учасникам "болючими наслідками"

Новость на русском →
Крим, Четвер 12 серпня 2021 06:55
Кримська платформа: окупанти пригрозили учасникам "болючими наслідками" Фото: Георгій Мурадов (iToday.ru)
Автор: Артур Родивилов

Так званий віце-прем'єр кримського уряду, постійний представник Криму при Президентові Росії Георгій Мурадов заявив, що міжнародний саміт "Кримська платформа" може обернутися для його учасників "рядом хворобливих наслідків". Саміт повинен пройти 23 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА "Новости".

На думку Мурадова, обмежувальними заходами могли б стати накладення арешту на активи і заборона на в'їзд на територію Росії.

"Кримська платформа" - це не просто провокація. Тому нам треба чітко позначити, які хворобливі наслідки можуть чекати учасників майбутнього саміту, так як вони мають намір поставити під питання територіальну цілісність РФ", - заявив він.

Зазначимо, станом на 11 серпня, участь у саміті підтвердили 38 країн.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав чотири тематичні панелі Кримської платформи і анонсував окреме засідання за участю голів делегацій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кримська платформа
NEWS
"Дельта" продовжує поширюватися: за тиждень штам виявили в семи країнах
"Дельта" продовжує поширюватися: за тиждень штам виявили в семи країнах
DAILY
Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну