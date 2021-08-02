RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кримська платформа: Кулеба назвав чотири тематичні панелі

Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав чотири тематичні панелі Кримської платформи. Окремо буде основне засідання за участі глав делегацій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра на форумі "Україна 30".

"На саміті, окрім основного засідання за участі глав делегацій, відбудеться 4 тематичні панелі", - повідомив Кулеба.

Мова йде про такі тематичні панелі:

  • про невизнання спроби анексії Криму,
  • про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону,
  • про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток,
  • про відновлення прав кримськотатарського народу.

За його словами, декларація, яка ухвалять, буде відкритою для приєднання інших держав.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Росія шантажем і погрозами намагається змусити глав держав відмовитися від участі в саміті Кримської платформи, який пройде 23 серпня.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримСамітДмитро Кулеба