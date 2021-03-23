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Кримчанам спростили доступ до правосуддя. Зможуть звертатися в суди Херсонської області

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 23 березня, підписав закон про спрощення доступу мешканців окупованого Криму до правосуддя. Закон передбачає, що кримчани зможуть звертатися до будь-якого суду Херсонської області.

Про це повідомив Офіс президента.

Після набуття чинності цього закону мешканці окупованого Криму зможуть звертатися в будь-який суд на території Херсонської області для розгляду цивільних справ, а також зможуть подати клопотання про передачу справи, яка розглядається в судах Києва, до херсонського суду.

Однак цивільні справи, підсудні місцевим судам на території окупованого Криму, будуть розглядатися загальними судами міста Києва, оскільки цього вимагає законодавство.

"Цей закон сприятиме посиленню державного захисту прав громадян через спрощення доступу до правосуддя жителів тимчасово окупованої території Криму", - пояснили в Офісі президента.

Документ був схвалений парламентом 4 березня 2021 року.

Нагадаємо, на початку березня Рада нацбезпеки і оборони затвердила державну Стратегію деокупації Криму. Документ дає чіткий дороговказ, яким чином Україна буде рухатися в питанні деокупації Криму.

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