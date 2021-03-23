Кримчанам спростили доступ до правосуддя. Зможуть звертатися в суди Херсонської області

Після набуття чинності цього закону мешканці окупованого Криму зможуть звертатися в будь-який суд на території Херсонської області для розгляду цивільних справ, а також зможуть подати клопотання про передачу справи, яка розглядається в судах Києва, до херсонського суду.

Однак цивільні справи, підсудні місцевим судам на території окупованого Криму, будуть розглядатися загальними судами міста Києва, оскільки цього вимагає законодавство.

"Цей закон сприятиме посиленню державного захисту прав громадян через спрощення доступу до правосуддя жителів тимчасово окупованої території Криму", - пояснили в Офісі президента.

Документ був схвалений парламентом 4 березня 2021 року.