У кримчан почали відбирати приватні свердловини через дефіцит води

У жителів окупованого Криму почали відбирати приватні свердловини. З їх допомогою окупаційна влада планує вирішити проблему водопостачання селища Голуба Затока, яке входить до міського округу Ялти.

Про це пишуть "Крим. Реалії" з посиланням на так званого "депутата" місцевої міськради Юрія Ломенка.

Повідомляється, що в кінці вересня підконтрольний Росії передав місту п'ять свердловин, які перебували в приватній власності. За словами Ломенка, надалі їх передадуть у "республіканську" власність.

Він також відзначив, що по свердловинах вже провели ряд аналізів на якість. Встановлено, що після знезараження воду можна використовувати. Планується, що з цих свердловин буде проведено новий водопровід.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через проблеми з водою в Криму будуть примусово викуповувати приватні свердловини. Крім того, так званий глава Криму Сергій Аксьонов запропонував підключати прокуратуру у випадку опору кримчан в цьому питанні.

Згідно офіційної позиції України, води в Криму не вистачає на розвиток військових об'єктів, населення забезпечене в повній мірою. Проблема з водопостачанням на півострові спостерігається кілька років після анексії, коли Київ перекрив подачу води до Північно-Кримського каналу.