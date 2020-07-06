Крим стане прикладом успішної деокупації, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на прикладі анексованого Росією Криму в XXI столітті Україна покаже приклад успішної деокупації захопленої території.

Про це повідомив в інтерв'ю "Крим.Реалії".

За його словами, у XX столітті був успішний приклад деокупації французького Ельзасу, а в XXI столітті такий приклад покаже Україна.

"У XX столітті була прекрасна деокупація території Ельзасу, в якому я мав можливість три роки проживати, представляючи інтереси України в Раді Європи, досвід якого я активно вивчав. Я хочу сказати інше, що навіть якби таких випадків не було, це не означає, що ми маємо скласти руки й нічого не робити. Якщо у XXI столітті таких випадків не було, значить буде. І вони будуть створені нашими руками. І це буде деокупація Криму", - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, у 2014 році Росія, порушивши міжнародне право, анексувала український півострів. У Крим вторглися військові без розпізнавальних знаків, курирування яких РФ спочатку не визнавала. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це було вторгнення російських військових.

Раніше Кулеба заявляв, що Україні потрібен Крим, а не компенсація від Росії.

Як писало РБК-Україна, у Верховній раді заявили, що питання повернення окупованого Криму це важкий і тривалий процес.