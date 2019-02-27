Крим мусить бути повернутий під контроль України, - Помпео

США збережуть санкції щодо РФ до повернення Криму Україні

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США имеют непоколебимую позицию о том, что Крым - это Украина, и он должен быть возвращен под контроль Украины. Об этом говорится в заявлении Помпео к пятой годовщине оккупации Россией Крымского полуострова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство США в Украине Facebook.

Помпео убежден, авторитетные государства не должны поощрять применение Россией силы против мирного соседа.

"Соединенные Штаты серьезно обеспокоены тем, что российский оккупационный режим в Крыму усиливает репрессии. В течение последних пяти лет российская оккупационная власть прибегает к злоупотреблениям в кампании, направленной уничтожить любую оппозицию к ее контроля над Крымом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках этой кампании Россия произвольно задерживала и неправомерно осуждала людей за мирное сопротивление оккупации, а в некоторых случаях насильно высылала этих лиц из оккупированного Крыма к России.

"Соединенные Штаты призывают Россию освободить всех украинцев, в том числе членов крымскотатарской общины, которых она заключила в тюрьму, чтобы отомстить за их мирный протест. Среди этих лиц: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Руслан Зейтуллаєв и еще 70 других. Мы призываем Россию немедленно прекратить свою практику злоупотреблений, прекратить свою оккупацию Крыма, а тем временем выполнять свои обязательства по международному праву, в том числе закон об оккупации", - говорится в заявлении Помпео.

Также отмечается, что США оставят в силе соответствующие санкции против России до тех пор, пока российское правительство не вернет Украине контроль над Крымом и полностью не выполнит Минские договоренности.

"Соединенные Штаты подтверждают свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", - добавляется в заявлении.

Ранее министры иностранных дел (МИД) Великобритании, Украины, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Швеции, Дании, Канады, Румынии и Чехии призвали не забывать о российскую аннексию Крыма.

Напомним, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что США и Европейский союз признают необходимость дальнейших санкции против РФ.