Лучше сидеть дома. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Облачно. Ночью небольшой мокрый снег, в западных, Житомирской, Винницкой областях, днем в Украине умеренный мокрый снег и дождь; местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской областях, днем в Украине порывы 15-20 м/с, в большинстве западных, северных и центральных областей 25-28 м/с.

Температуры на востоке северо-востоке страны ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в западных областях до 9° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно, ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег и дождь, ночью на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/с, днем 25-28 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

Погода в Украине 16 декабря (facebook.com/UkrHMC)