Лучше сидеть дома. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине сегодня, 16 декабря, будет откровенно плохой. К снегу с дождем, налипаниям и гололеду, добавится ветер до 28 м/с.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно. Ночью небольшой мокрый снег, в западных, Житомирской, Винницкой областях, днем в Украине умеренный мокрый снег и дождь; местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской областях, днем в Украине порывы 15-20 м/с, в большинстве западных, северных и центральных областей 25-28 м/с.
Температуры на востоке северо-востоке страны ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в западных областях до 9° тепла.
Облачно, ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег и дождь, ночью на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/с, днем 25-28 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 3-5° тепла.
О сильных порывах ветра в Украине синоптик предупреждала еще 15 декабря. По словам Наталки Диденко, одним из важнейших факторов, который будет определять погоду в Украине 16 декабря, будет сильный западный и юго-западный ветер.
Позже "Укргидрометцентр", в частности, предупредил о сильных порывах ветра, вплоть до шквалов, в Киеве. Синоптики скорректировали прогноз сильного ветра для столицы до максимальных 28 м/с.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.