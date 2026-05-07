На круизном лайнере, где вспыхнул хантавирус, есть украинцы, - МИД

По состоянию на утро 7 мая судно направляется к Канарским островам, Испания. Прибытие запланировано на 9 мая. По прибытии судна будет проведено медицинское обследование всех пассажиров и членов экипажа.

В МИД уточнили, что пятеро украинцев входят в состав экипажа судна.

"Состояние здоровья 5 граждан Украины, членов экипажа "MV Hondius", удовлетворительное, признаков заболевания у них не обнаружено", - говорится в сообщении.

Посольство Украины в Нидерландах, добавляет МИД, продолжает поддерживать постоянный контакт с представителем компании-оператора.

Всего из-за симптомов хантавируса с борта эвакуировали пять человек. У двух эвакуированных диагноз подтвердился: они проходят лечение в ЮАР и Швейцарии.

Еще трех человек с подозрением на болезнь доставили в медицинские учреждения Германии и Нидерландов.