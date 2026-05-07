На круизном лайнере, где вспыхнул хантавирус, есть украинцы, - МИД

14:11 07.05.2026 Чт
2 мин
В МИД рассказали о состоянии украинцев на корабле
aimg Ирина Глухова
Фото: на круизном лайнере, где вспыхнул хантавирус, есть украинцы (Getty Images)

На борту круизного лайнера MV Hondius, где зафиксировали вспышку хантавируса, находятся пятеро граждан Украины. Признаков заболевания у них не обнаружено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел журналистам.

По состоянию на утро 7 мая судно направляется к Канарским островам, Испания. Прибытие запланировано на 9 мая. По прибытии судна будет проведено медицинское обследование всех пассажиров и членов экипажа.

В МИД уточнили, что пятеро украинцев входят в состав экипажа судна.

"Состояние здоровья 5 граждан Украины, членов экипажа "MV Hondius", удовлетворительное, признаков заболевания у них не обнаружено", - говорится в сообщении.

Посольство Украины в Нидерландах, добавляет МИД, продолжает поддерживать постоянный контакт с представителем компании-оператора.

Всего из-за симптомов хантавируса с борта эвакуировали пять человек. У двух эвакуированных диагноз подтвердился: они проходят лечение в ЮАР и Швейцарии.

Еще трех человек с подозрением на болезнь доставили в медицинские учреждения Германии и Нидерландов.

Что известно о хантавирусе

Хантавирус - это опасная инфекция, которую переносят грызуны. Вирус может вызвать серьезные поражения легких, почек и сердца, а некоторые формы болезни имеют высокий уровень смертности.

По данным ВОЗ, люди чаще всего заражаются после контакта с мочой, слюной или испражнениями инфицированных грызунов. Также вирус может попасть в организм через пыль в закрытых или плохо проветриваемых помещениях.

Среди основных симптомов хантавируса:

  • высокая температура;
  • головная боль;
  • боль в мышцах;
  • тошнота и рвота;
  • боль в животе;
  • кашель и одышка.

В тяжелых случаях болезнь может быстро привести к проблемам с дыханием, накоплению жидкости в легких или почечной недостаточности.

Сейчас специального лечения или официально утвержденной вакцины против хантавируса нет. Врачи применяют поддерживающее лечение и постоянное медицинское наблюдение.

Передача вируса от человека к человеку случается очень редко. Исключением является Andes virus в Южной Америке, где фиксировали отдельные случаи заражения во время тесного контакта между людьми.

