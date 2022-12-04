Круизный лайнер наткнулся на волну-убийцу возле Аргентины: есть погибшая и пострадавшие

Норвежская компания по организации круизов Viking сообщила, что круизный лайнер у побережья Аргентины наткнулся на волну-убийцу, в результате чего погибла туристка и есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как сообщает издание со ссылкой на аргентинское информагентство Telam, 62-летняя американка погибла и четыре пассажира получили травмы, когда волна-убийца обрушилась на круизный лайнер Viking Polaris, вышедший из южноаргентинского порта Ушуая в направлении Антарктиды. Непосредственной причиной смерти женщины стало ранение обломком стекла.

По данным Национальной океанической службы США, волны-убийцы, или блуждающие волны - это чрезвычайно высокие массивы океанской воды высотой 20-30 метров, образующиеся редко и спонтанно. Такая волна создает аномальное давление на судно и может повлечь за собой его разрушение.

"В данном случае поврежденное судно вернулось в Аргентину, где сразу началось следствие по поводу происшествия. Травмы других пассажиров не представляют угрозы жизни", - говорится в сообщении.

Viking Polaris, элитный круизный лайнер, построенный в 2022 году, вмещает 378 пассажиров и 256 членов экипажа.