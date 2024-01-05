ua en ru
Пт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Круиз" не удался. Пограничники задержали уклонистов на берегу Днестра (фото)

Украина, Пятница 05 января 2024 19:06
UA EN RU
"Круиз" не удался. Пограничники задержали уклонистов на берегу Днестра (фото) Фото: пограничники задержали уклонистов (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пограничники задержали уклонистов на берегу Днестра. Группа мужчин призывного возраста пыталась незаконно пересечь границу с Молдовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

По данным пограничников, десять мужчин из разных регионов Украины, связавшись с организатором, "наняли" паром в Молдову.

"Билет" стоил 5 тысяч долларов с каждого. Однако вместо паромщика на берегу Днестра их ждал наряд Могилев-Подольского пограничного отряда.

"Страховые риски" горе-туристов пограничники "покрыли", выдав им "путевки" в суд", - отметили пограничники.

Уклонение от мобилизации

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны или избежать мобилизации за денежное вознаграждение. Правоохранители в это время регулярно ликвидируют подобные "схемы".

К примеру, в Запорожье разоблачили очередную "схему" уклонения от мобилизации. Ее организовал руководитель одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки города.

Вчера министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, сколько в Украине открыто уголовных производств против уклонистов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупанти Война России против Украины
NEWS
Надвигаются морозы. В областях экстренные совещания из-за ухудшения погоды и угрозы атак
Надвигаются морозы. В областях экстренные совещания из-за ухудшения погоды и угрозы атак
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта