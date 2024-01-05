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"Круїз" не вдався. Прикордонники затримали ухилянтів на березі Дністра (фото)

Україна, П'ятниця 05 січня 2024 19:06
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"Круїз" не вдався. Прикордонники затримали ухилянтів на березі Дністра (фото) Фото: прикордонники затримали ухилянтів (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Каріна Левицька

Українські прикордонники затримали ухилянтів на березі Дністра. Група чоловіків призовного віку намагалась незаконно переткнути кордон з Молдовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

За даними прикордонників, десятеро чоловіків з різних регіонів України, зв’язавшись з організатором, "найняли" пором до Молдови.

"Квиток" коштував 5 тисяч доларів з кожного. Проте замість поромника на березі Дністра їх чекав наряд Могилів-Подільського прикордонного загону.

"Страхові ризики" горе-туристів прикордонники "покрили", видавши їм "путівки" до суду", - зауважили прикордонники.

Ухилення від мобілізації

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни чи уникнути мобілізації за грошову винагороду. Правоохоронці тим часом регулярно ліквідовують подібні "схеми".

Наприклад, у Запоріжжі викрили чергову "схему" ухилення від мобілізації. Її організував керівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки міста.

Вчора міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, скільки в Україні відкрито кримінальних проваджень проти ухилянтів.

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