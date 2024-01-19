Круиз-контроль в вашем авто: как пользоваться и в чем опасность

Одна из самых востребованных электронных функций современного авто – круиз-контроль. Система давно обкатана и производителями, и пользователями, но имеет несколько нюансов, о которых не все из водителей догадываются.
О нескольких особенностях системы круиз-контроля читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке публикации были использованы материалы изданий AutoBild, Autocar и компаний-производителей.
То, что в водительских кругах называют круиз-контролем, с технической точки зрения является системой автоматического поддержания заданной скорости. Активный (он же адаптивный) круиз-контроль АСС может гораздо больше, и о его талантах мы тоже поговорим.
Обычный (пассивный) круиз-контроль – система довольно простая, особенно на автомобилях послекарбюраторной эпохи, когда двигатели имеют электронное управление. Имея в своей памяти заданный водителем лимит, электроника сравниваю его с реальной скоростью, опираясь на информацию того или иного датчика скорости. Если скорость меньше нужной, блок дает команду на увеличение оборотов двигателя – пока заданный и реальный параметр не сравняются. Если скорость превышена, обороты снижаются, либо на чуть-чуть, либо вплоть до холостых, в зависимости от того, на сколько нужно притормозить.
Как правило, использовать тормоза для снижения скорости круиз-контроль не может, поэтому замедление обычно получается неспешным. Да и набор скорости выполняется плавно, и это, кстати, одна из причин, почему круиз-контроль экономит топливо.
На автомобилях с механической трансмиссией круиз-контроль работает, так сказать, в пределах одной передачи – той, на которой водитель активировал функцию. Когда возникает необходимость переключиться, водитель делает это сам, но во многих системах ему после этого придется включить “круиз“ заново. Понятно, что на машине с коробкой-“автоматом” каждая из систем сделает свое дело самостоятельно – трансмиссия переключится “вверх” или “вниз”, а круиз-контроль, регулируя обороты двигателя, удержит нужную скорость.
Относительно активации и настройки "круиза" на автомобилях разных марок могут быть некоторые отличия, но принцип везде один: во-первых, есть инструмент для задания желаемой скорости и, во-вторых, есть кнопка включения/выключения системы. Скорость можно установить одним из двух способов: либо зафиксировав актуальную скорость, нажав соответствующую кнопку в нужный момент, либо нажимая другую кнопку-регулятор, увеличивая или уменьшая реальную скорость. Чтобы можно было снять ногу с акселератора, нужно нажать кнопку активации системы – и тогда автомобиль начнет сам “принимать меры” для соблюдения заданного темпа.
Круиз-контроль ни в коем случае не мешает человеку вмешиваться в процесс управления машиной. Если нужно немедленно ускориться, можно придавить акселератор и авто пойдет вперед, так же при необходимости остановиться или притормозить машина послушается тормозной педали.
Но у большинства современных моделей круиз-контроль позволяет один или два раза нажать сцепление и притормозить – машина не забывает установленную скорость и сама возвращается к ней после того как водитель оставит педали.
Как бы ни старались конструкторы, система автоматического поддержания скорости имеет не только плюсы, но и минусы. О которых тоже нужно знать, чтобы обойти их при использовании.
Плюсы круиз-контроля
Минусы круиз-контроля
На современных автомобилях все чаще устанавливают активный (адаптивный) круиз-контроль, который производители часто обозначают как АСС (Adaptive Cruise Control). Отчасти это элемент автопилота, ведь после активации он может не просто держать заданную скорость, но без участия водителя снижать и снова увеличивать ее, когда этого требуют условия движения. Правда, все это происходит в пределах одной полосы движения. Иными словами, адаптивный круиз-контроль может самостоятельно держать дистанцию до идущей впереди в потоке машины.
Для реализации такого функционала в систему включен радар или камера (а иногда и то, и другое), которые установлены под решеткой радиатора и определяют расстояние до машины впереди. Еще один важный элемент этой системы – мощный процессор, который может быстро обрабатывать данные о скорости обеих машин и прогнозировать вероятность столкновения, чтобы вовремя активировать тормоза.
Иногда АСС имеет расширенный функционал – удержание машины в пределах полосы движения. Для этого камера привязывается к разметке на дороге, обочине и, как вариант, номерному знаку идущего впереди авто. Еще одна дополнительная функция адаптивного круиз-контроля – он отказывается опережать машину, которая двигается в полосе левее, притормаживая до ее скорости. Дело в том, что в некоторых странах этот маневр считается опасным и запрещен правилами.
На моделях с круиз-контролем часто есть особая опция – ограничитель скорости. Когда он активирован, машина не поедет быстрее, чем ранее задал водитель – даже если человек жмет на акселератор. Но ниже того лимита машина ведет себя как обычно. Такая функция помогает избежать штрафов за превышение скорости. Но если возникнет какая-нибудь угрожающая ситуация и нужно немедленно ускориться, достаточно утопить акселератор до упора, как лимит отключится.
До реального автопилота в автомобиле еще далеко. А значит, все системы, позволяющие снять с человека часть труда по управлению, следует считать только помощниками водителя. А действия помощников, как известно, нужно контролировать, и полагаться на них в полной мере нельзя. С другой стороны, если круиз-контроль в машине есть (и за него заплачены деньги), глупо игнорировать его. Но для эффективного и безопасного использования нужно хорошо изучить все особенности системы, причем не только по бумажному мануалу, но и на практике.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, как работает автопилот в современном автомобиле.