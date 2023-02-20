Крутых вновь обновил персональный рекорд в рейтинге ATP
Обновленную классификацию сильнейших игроков планеты обнародовала Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP). Алексей Крутых остался лучшим среди украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Отечественный теннисист поднялся на 167-е место в рейтинге. Собственный карьерный рекорд он обновляет четвертую неделю подряд.
За последние 7 дней Крутых поднялся вверх на две позиции. Украинец набрал 355 рейтинговых очков. За последний год он сыграл более трех десятков турниров. На прошлой неделе 22-летний киевлянин одержал две победы в квалификации турнира в столице Катара – над итальянцем Арнальди и россиянином Котовым.
Наибольшим достижением в истории украинского мужского тенниса остается 4-е место в рейтинге. Этот рубеж покорил сильнейший отечественный теннисист в истории Андрей Медведев в мае 1994 года. Тогда он выиграл престижный турнир в Гамбурге.
Первой ракеткой мира остался Новак Джокович. Сербский теннисист имеет 7070 очков и более полутысячи пунктов перевеса над испанцем Алькарасом. Первую тройку замкнул Циципас из Греции. Из топ-10 вылетел поляк Гуркач.
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