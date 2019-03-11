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Після краху в Ефіопії акції Boeing показали найсильніший за 18 років спад

Новини » Економіка    11.03.2019 - 17:19
Після краху в Ефіопії акції Boeing показали найсильніший за 18 років спад
Ілюстративне фото (twitter.com/EveningExpress)

Цінні папери компанії Boeing подешевшали на 11%

Цінні папери компанії Boeing подешевшали на 11% на відкритті торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE), після аварії літака в Ефіопії. Про це повідомляє Reuters.

За даними Bloomberg, це найбільше внутрішньоденне зниження ціни акцій компанії з 2001 року - після терактів 11 вересня в США. Тоді вартість паперів впала на 13%.

При відкритті торгів у 15:35 за Києвом акції Boeing торгувалися за ціною 377 доларів за штуку, 15:40 по Києву ціна знизилася до 375 доларів. До 16:00 по Києву вартість акцій зросла до 386 доларів. Падіння ціни акцій Boeing, за даними на 16:15 по Києву, становить 7,5%, свідчать дані сервісу Investing.com.

Нагадаємо, У понеділок, 11 березня, рятувальники виявили бортові самописці ("чорні ящики") на місці катастрофи літака Boeing 737 в Ефіопії.
10 березня в Ефіопії незадовго після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба сталася аварія пасажирського літака Boeing 737 компанії Ethiopian Airlines, що прямував до Кенії. Аварія літака, який слідував за маршрутом Аддіс-Абеба - Найробі, відбулася 10 березня в 08:44 за місцевим часом.

На борту літака перебували 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Причину падіння літака та інформацію про осіб, які могли вижити, представник не повідомив. Аварія сталася незадовго після зльоту з аеропорту столиці Ефіопії Аддіс-Абеби.

На місці аварії літака в Ефіопії виявлені "чорні скриньки" Названі національності загиблих в авіакатастрофі в Ефіопії
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