ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У катастрофі вертольота в Греції загинув російський мільйонер

Новини » В світі    21.08.2019 - 14:11
У катастрофі вертольота в Греції загинув російський мільйонер
Фото: Михайло Абрамов (theartnewspaper.ru)

Абрамов будував бізнес-центри в промзонах Москви, а також православні храми

Одним із загиблих при аварії приватного вертольота біля узбережжя Греції 20 серпня був російський бізнесмен Михайло Абрамов, відомий як будівник православних храмів у Москві, а також як засновник музею російської ікони. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Мер Москви Сергій Собянін уже висловив співчуття у зв'язку із загибеллю Абрамова. "Меценат брав участь у відновленні храму Преображення Господнього на Преображенській площі, будував храм Чуда Архангела Михаїла в Хонах. Було багато інших міських проектів", - повідомив він.

Абрамов народився у 1963 році, а з 1985 року зайнявся підприємницькою діяльністю. Він володів компанією Plaza Development, яка спеціалізується на бізнес-центрах категорії B+ в промзонах Москви. Бізнесмен був одним активних учасників програми Російської православної церкви "200 храмів", програми забудови міста православними церквами, яка діє з 2010 року. На початку 2000-х почав колекціонувати ікони. Музей російської ікони в Москві він відкрив у 2006 році.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 серпня, у Греції в районі острова Порос розбився приватний вертоліт, на борту якого знаходилися росіяни. Попередньою причиною називають те, що він зачепив лінії електропередач і впав у море.

Нагадаємо, в липні 2019 року в Сербії розбився військовий вертоліт Aеrospatiale Gazelle Хо-42. На борту вертольота знаходилися два члени екіпажу. Вони не отримали серйозних травм.

У Греції розбився вертоліт з росіянами США попередили Грецію про наслідки сприяння іранському танкеру
Новини України Греціяавиакатастрофавертолет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся