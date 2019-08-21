При крушении вертолета в Греции погиб российский миллионер

Фото: Михаил Абрамов (theartnewspaper.ru)

Абрамов строил бизнес-центры в промзонах Москвы, а также православные храмы

Одним из погибших при крушении частного вертолета у побережья Греции 20 августа был российский бизнесмен Михаил Абрамов, известный как строитель православных храмов в Москве, а также как основатель музея русской иконы. Об этом сообщают российские СМИ.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже выразил соболезнования в связи с гибелью Абрамова. "Меценат участвовал в восстановлении храма Преображения Господня на Преображенской площади, строил храм Чуда Архангела Михаила в Хонех. Было много других городских проектов", - сообщил он.

Абрамов родился в 1963 году, а с 1985 года занялся предпринимательской деятельностью. Он владел компанией Plaza Development, которая специализируется на бизнес-центрах категории B+ в промзонах Москвы. Бизнесмен был одним активных участников программы Русской православной церкви "200 храмов", программы застройки города православными церквями, которая действует с 2010 года. В начале 2000-х начал коллекционировать иконы. Музей русской иконы в Москве он открыл в 2006 году.

Как сообщало РБК-Украина, 20 августа, в Греции в районе острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого находились россияне. Предварительной причиной называется то, что он задел линии электропередачи и упал в море.

Напомни, в июле 2019 года в Сербии разбился военный вертолет Aеrospatiale Gazelle Хо-42. На борту вертолета находились два члена экипажа. Они не получили серьезных травм.