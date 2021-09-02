Аварія танкера "Делфі" в Одесі: колишньому капітану порту "Південний" повідомлено про підозру

Колишньому капітану порту "Південний" повідомлено про підозру у службовій недбалості у справі про катастрофу танкера "Делфі" в Одесі в листопаді 2019 року. Відзначається, що він не вжив необхідних заходів, щоб уникнути катастрофи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними слідства, колишній капітан порту" Південний "в період з 2 по 22 листопада 2019 року не вжив необхідних і передбачених законом заходів і належним чином не оцінив загрозу виникнення надзвичайної ситуації у вигляді дрейфу неконтрольованого технічно несправного танкера "Дельфі".

Крім того, танкер без належних документів і недостатньою кількістю членів екіпажу, перетнув державний кордон України в зоні його відповідальності.

Підозру колишньому капітанові порту повідомлено за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.