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Аварія танкера "Делфі" в Одесі: колишньому капітану порту "Південний" повідомлено про підозру

Автор: Дмитрий Кузнецов

Колишньому капітану порту "Південний" повідомлено про підозру у службовій недбалості у справі про катастрофу танкера "Делфі" в Одесі в листопаді 2019 року. Відзначається, що він не вжив необхідних заходів, щоб уникнути катастрофи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, колишній капітан порту" Південний "в період з 2 по 22 листопада 2019 року не вжив необхідних і передбачених законом заходів і належним чином не оцінив загрозу виникнення надзвичайної ситуації у вигляді дрейфу неконтрольованого технічно несправного танкера "Дельфі".

Крім того, танкер без належних документів і недостатньою кількістю членів екіпажу, перетнув державний кордон України в зоні його відповідальності.

Підозру колишньому капітанові порту повідомлено за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадавши, танкер "Делфі" затонув поблизу одеського пляжу "Дельфін" восени минулого року.

В результаті катастрофи стався розлив палива. Завдані природі збитки оцінили в 15,2 тисячі доларів. Підйом і евакуація танкера обійшлися в 500 тисяч доларів.

У травні 2021 року Господарський суд Одеської області передав танкер у власність держави.

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ОдесаГенеральна прокуратура України