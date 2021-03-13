Аварія суховантажу біля Румунії: рятувальники шукають двох українців

Біля берегів Румунії продовжують шукати двох українців із затонулого суховантажу, з яких один загинув і один вважається зниклим. Напередодні пошукова операція завершилася без результатів, вранці в суботу пошуки відновили.

Про це повідомляє посольство України в Румунії .

В операції беруть участь сили та спеціальні судна Берегової охорони Прикордонної поліції Румунії та Морської судноплавної адміністрації.

"Рятувальники шукають тіло загиблого капітана затонулого судна (на самому початку був зафіксований в районі аварії, але його не змогли підняти на борт рятувального судна), а також першого помічника капітана, який з самого початку рятувальної операції вважається зниклим безвісти", - пояснили в посольстві.

Стан врятованих моряків оцінюється як задовільний. Вони будуть залишатися в лікарні Констанци до 15 березня.

"В залежності від стану здоров'я та строку завершення низки слідчих дій румунських правоохоронних органів, повернення українських моряків на батьківщину слід очікувати наступного тижня", - зазначають у посольстві.