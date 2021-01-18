Аварія суховантажу в Туреччині: врятованих українців виписали з лікарні

П'ятьох громадян України, яких врятували після аварії суховантажу біля берегів Туреччини, виписали з місцевої лікарні. На даний момент консули готують документи, щоб моряки повернулися додому.

Про це у Twitter повідомило посольство України в Туреччині.

"Українських моряків, врятованих з затонулого судна Arvin, виписали з лікарні. Стан здоров'я задовільний - дякуємо лікарям", - йдеться в повідомленні.

Українське посольство висловило подяку місцевій владі за одяг і взуття для моряків. Консули готують документи для повернення їх додому.

Фото: виписка українців (twitter.com/UKRinTR)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що турецькі рятувальники виявили тіла трьох членів екіпажу судна Arvin. На даний момент триває їх ідентифікація. Відомо, що всього на борту було 12 осіб, з яких 10 громадян України.

До цього посольство України в Туреччині повідомило імена врятованих українців. Після аварії суховантажу вижили Геннадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качнур. Крім того, вижив громадянин Російської Федерації, який теж був членом екіпажу.