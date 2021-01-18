ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Аварія суховантажу в Туреччині: врятованих українців виписали з лікарні

Автор: РБК-Україна

П'ятьох громадян України, яких врятували після аварії суховантажу біля берегів Туреччини, виписали з місцевої лікарні. На даний момент консули готують документи, щоб моряки повернулися додому.

Про це у Twitter повідомило посольство України в Туреччині.

"Українських моряків, врятованих з затонулого судна Arvin, виписали з лікарні. Стан здоров'я задовільний - дякуємо лікарям", - йдеться в повідомленні.

Українське посольство висловило подяку місцевій владі за одяг і взуття для моряків. Консули готують документи для повернення їх додому.

Популярні новини

Фото: виписка українців (twitter.com/UKRinTR)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що турецькі рятувальники виявили тіла трьох членів екіпажу судна Arvin. На даний момент триває їх ідентифікація. Відомо, що всього на борту було 12 осіб, з яких 10 громадян України.

До цього посольство України в Туреччині повідомило імена врятованих українців. Після аварії суховантажу вижили Геннадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качнур. Крім того, вижив громадянин Російської Федерації, який теж був членом екіпажу.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Турцияморякисухогруз