Аварія суховантажу: Туреччина поновила пошуки, врятованих українців можуть виписати

Фото: суховантаж в Чорному морі (aa.com.tr)

На місці аварії суховантажу Arvin біля берегів Туреччини поновили пошукові роботи. Врятованих громадян України вже сьогодні можуть виписати з лікарні.

Про це у Twitter повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, тривають пошуки п'ятьох моряків з судна Arvin.

"До місця операції вирушили вертольоти Берегової охорони і ВМС Туреччини. Врятовані українці почувають себе добре, сьогодні можуть бути виписані з лікарні", - зазначив Ніколенко.

Він також додав, що посольство в Туреччині сприятиме їхньому поверненню до України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля берегів Туреччини затонув суховантаж Arvin, який йшов під прапором Палау. Відомо, що в команді судна були громадяни України та Російської Федерації. Також повідомлялося про чотирьох загиблих, але інформація поки не підтверджується.

За даними МЗС, на суховантажі були 10 українців. На даний момент врятовано шестеро осіб, у тому числі п'ятьох громадян України. Їх стан задовільний, про порятунок повідомили родичів.