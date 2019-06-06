Аварії катера в Угорщині: українець раніше протаранив судно в Нідерландах

Український капітан прогулянкового теплохода Viking Sigyn, який в Будапешті (Угорщина) на Дунаї протаранив туристичний катер Mermaid, раніше був учасником ще однієї аварії в Нідерландах в квітні поточного року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В ході судового заседанния обвинувачі повідомили, що отримали додаткову інформацію від Євроюсту (агентство Євросоюзу, що має справу з судовими органами), що 64-річний українець Юрій С. був капітаном судна Viking Idun, яке у квітні поточного року протаранило вантажне судно під час плавання з Антверпена в Гент. У тій аварії ніхто не постраждав.

Прокурори також зазначили, що капітан "вилучив дані зі свого телефону" після зіткнення на Дунаї, проте поки не ясно, чи були дані пов'язані з аварією.

Нагадаємо, 29 травня на річці Дунай в Будапешті відбулася аварія туристичного катери, на якому знаходилися 32 пасажири і двоє членів екіпажу. Більшість пасажирів судна були туристами з Південної Кореї. В результаті події загинули 28 людей.

Пізніше Центральний окружний суд Будапешта заарештував громадянина України, капітана прогулянкового теплохода Viking Sygin, якого звинувачують у зіткненні з туристичним катером.