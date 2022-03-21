На півдні Китаю розбився пасажирський Boeing 737. На борту були 133 особи
На півдні Китаю розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії China Eastern Airlines. На його борту було більше сотні людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на sina.com.
Повідомляється, що літак розбився в міському окрузі Учжоу Гуансі-Чжуанського автономного району. В результаті падіння виникла лісова пожежа.
Також повідомляється, що на борту були 133 особи, про їхню долю поки нічого невідомо. На місце аварії вже прибули рятувальники.
Тим часом у соцмережах з'являються кадри з уламками літака.
The passenger plane that just crashed on Monday was a Boeing 737. Rescue teams have gathered and are approaching. The casualties are unknown. https://t.co/VpjULuYUiE pic.twitter.com/ymStHElwn3— FrontSource (@FrontSource) March 21, 2022
Нагадаємо, раніше повідомлялося про катастрофу американського військового літака в ході навчань НАТО на півночі Норвегії, тоді в результаті загинули чотири особи.
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