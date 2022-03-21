ru ua
Пн, 21 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На півдні Китаю розбився пасажирський Boeing 737. На борту були 133 особи

Новость на русском →
Пекін, Понеділок 21 березня 2022 10:26
На півдні Китаю розбився пасажирський Boeing 737. На борту були 133 особи Фото: літак розбився на півдні Китаю (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

На півдні Китаю розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії China Eastern Airlines. На його борту було більше сотні людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на sina.com.

Повідомляється, що літак розбився в міському окрузі Учжоу Гуансі-Чжуанського автономного району. В результаті падіння виникла лісова пожежа.

Також повідомляється, що на борту були 133 особи, про їхню долю поки нічого невідомо. На місце аварії вже прибули рятувальники.

Тим часом у соцмережах з'являються кадри з уламками літака.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про катастрофу американського військового літака в ході навчань НАТО на півночі Норвегії, тоді в результаті загинули чотири особи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Boeing 737 Авиакатастрофа
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні