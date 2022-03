На півдні Китаю розбився пасажирський Boeing 737. На борту були 133 особи

Повідомляється, що літак розбився в міському окрузі Учжоу Гуансі-Чжуанського автономного району. В результаті падіння виникла лісова пожежа.

Також повідомляється, що на борту були 133 особи, про їхню долю поки нічого невідомо. На місце аварії вже прибули рятувальники.

Тим часом у соцмережах з'являються кадри з уламками літака.

The passenger plane that just crashed on Monday was a Boeing 737. Rescue teams have gathered and are approaching. The casualties are unknown. https://t.co/VpjULuYUiE pic.twitter.com/ymStHElwn3