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Катастрофа Ан-12 в Греції: в МЗС підтвердили загибель українського екіпажу

Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У МЗС України підтвердили аварію українського транспортного літака Ан-12 в Греції. Екіпаж складався з восьми громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook спікера Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

Рятувальні роботи тривають і гасіння пожежі тривають.

"Гаряча лінія" МЗС України для родичів: +38(044)-238-15-88.

Нагадаємо, в ніч на 17 липня літак Ан-12 розбився на захід від аеропорту Кавали на північному сході Греції. Він виконував рейс з аеропорту "Костянтин Великий" поблизу ніша в Сербії в столицю Йорданії - Амман.

Екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним з двигунів, проте літаку не вдалося здійснити аварійну посадку, оскільки літак загорівся ще в повітрі, швидко знизився, а потім впав на землю, після чого стався вибух.

Пізніше стало відомо, що літак міг перевозити боєприпаси.

За даними міністра оборони Сербії Небойша Стефановича, замовником оборонної продукції було Міністерство оборони Бангладешу. Українська компанія є тільки власником літака, а вантажі, які перевозив літак, належать сербській компанії "Валір".

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ГреціяАвиакатастрофа