Великий постачальник палива з РФ. США готуються ввести санкції проти "Росатому"

За даними агентства, зараз Білий дім оцінює наслідки такого кроку, і рішення ще не прийнято.

Bloomberg називає можливі санкції проти "Росатому" чутливим питанням, оскільки близько 35% збагаченого урану на світовий ринок поставляє російська держкорпорація.

Також агентство зазначає, що санкції проти "Росатому" можуть перешкодити відновленню іранської "ядерної угоди" (СВПД), над якою в останні місяці працює Вашингтон.

При цьому у Вашингтоні рішуче налаштовані на санкції у відповідь на вторгнення Росії в Україну.