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Великий постачальник палива з РФ. США готуються ввести санкції проти "Росатому"

Автор: Артур Родивилов

США може відмовитися від найбільшого російського постачальника палива. Уряд Сполучених Штатів розглядає санкції проти "Росатому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

За даними агентства, зараз Білий дім оцінює наслідки такого кроку, і рішення ще не прийнято.

Bloomberg називає можливі санкції проти "Росатому" чутливим питанням, оскільки близько 35% збагаченого урану на світовий ринок поставляє російська держкорпорація.

Також агентство зазначає, що санкції проти "Росатому" можуть перешкодити відновленню іранської "ядерної угоди" (СВПД), над якою в останні місяці працює Вашингтон.

При цьому у Вашингтоні рішуче налаштовані на санкції у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що Великобританія заявила, що до кінця 2022 року повністю відмовиться від російської нафти і газу. Аналогічну заяву раніше зробили і в США.

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Санкції проти Росії