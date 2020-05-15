Великі ТРЦ у Києві необхідно відкривати після метро, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко запропонував відкривати великі торгові центи у столиці лише після відновлення роботи метро. При цьому власники ТРЦ повинні суворо дотримуватися карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

За словами мера столиці, відкриттю столичних торгових центрів має передувати відновлення роботи метрополітену, щоб місцеві жителі могли добиратися до ТРЦ громадським транспортом.

"Великі торговельні центри треба відкривати після відновленням роботи метро. Потрібно розуміти, що люди добираються на роботу громадським транспортом. Зокрема, й до великих торговельних центрів. Це розуміють і власники бізнесу в цих центрах", - пояснив Кличко.

Також умовами відновлення роботи ТРЦ у Києві є зниження кількості хворих на коронавірус та дотримання власниками та відвідувачами ТРЦ протиепідемічних вимог.

"Ми будемо зважати на динаміку розповсюдження захворювання. Якщо епідемічна ситуація не погіршуватиметься, то відкриття торговельних центрів буде наступним етапом послаблення обмежень. Сподіваюся, що це відбудеться до кінця травня. Що і метро, і такі центри ми зможемо відкрити", - наголосив мер Києва.

Зазначимо, що до цього заступник голови КМДА Анатолій Мондрієвський заявляв, що відкриття ТРЦ в Києві під час карантину може бути небезпечним. У КМДА пояснювали, що зараз питання відкриття ТРЦ в Києві не є актуальним.

Нагадаємо, раніше мер столиці Кличко запропонував уряду дозволити роботу метро з 25 травня. Кличко розповів, що Київ планує відновити роботу транспорту у звичайному режимі після нового етапу послаблення карантину.