Великі міста України найближчими днями посилять карантин до "червоної зони"

Найближчими днямиу великих містах України місцева влада своїми рішеннями запровадить карантинні обмеження "червоної зони". Також можливо відповідне посилення карантину по всій країні.
Про це РБК-Україна повідомив інформований співрозмовник.
За його словами, на це рішення вплинула вкрай складна епідемічна обстановка.
"Місць у лікарнях реально немає. Місцева влада це вже розуміє", - зазначило джерело.
Воно також додавло що у цій ситуації дуже показовим є приклад Києва та Львова. Їхня влада вже почала вживати дії для посилення карантинних обмежень.
У той же час, за словами джерела, поки малоймовірно, що Кабінет міністрів запровадить загальнонаціональний локдаун своїм рішенням.
Відзначимо, при адаптивному карантині "червона зона" запроваджуюється відразу на весь регіон, а максимальні обмеження - тільки за рішенням уряду.
У "червоній зоні" заборонено:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві спостерігається складна ситуація з коронавірусів і через кілька днів столиця може опинитися в "червоній зоні" карантину. Напередодні мер Віталій Кліко попросив уряд посилити карантин в "помаранчевій зоні".
Але сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що місцева влада може сама посилювати карантин і не повинна чекати вказівок зверху.