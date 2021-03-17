Великі міста України найближчими днями посилять карантин до "червоної зони"

За його словами, на це рішення вплинула вкрай складна епідемічна обстановка.

"Місць у лікарнях реально немає. Місцева влада це вже розуміє", - зазначило джерело.

Воно також додавло що у цій ситуації дуже показовим є приклад Києва та Львова. Їхня влада вже почала вживати дії для посилення карантинних обмежень.

У той же час, за словами джерела, поки малоймовірно, що Кабінет міністрів запровадить загальнонаціональний локдаун своїм рішенням.

Відзначимо, при адаптивному карантині "червона зона" запроваджуюється відразу на весь регіон, а максимальні обмеження - тільки за рішенням уряду.

У "червоній зоні" заборонено: