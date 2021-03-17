RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Великі міста України найближчими днями посилять карантин до "червоної зони"

Автор: Сергій Щербина

Найближчими днямиу великих містах України місцева влада своїми рішеннями запровадить карантинні обмеження "червоної зони". Також можливо відповідне посилення карантину по всій країні.

Про це РБК-Україна повідомив інформований співрозмовник.

За його словами, на це рішення вплинула вкрай складна епідемічна обстановка.

"Місць у лікарнях реально немає. Місцева влада це вже розуміє", - зазначило джерело.

Воно також додавло що у цій ситуації дуже показовим є приклад Києва та Львова. Їхня влада вже почала вживати дії для посилення карантинних обмежень.

У той же час, за словами джерела, поки малоймовірно, що Кабінет міністрів запровадить загальнонаціональний локдаун своїм рішенням.

Відзначимо, при адаптивному карантині "червона зона" запроваджуюється відразу на весь регіон, а максимальні обмеження - тільки за рішенням уряду.

У "червоній зоні" заборонено:

  • прийом відвідувачів в ресторанах, крім адресної доставки і замовлень на винос;
  • робота ТРЦ і інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів;
  • робота установ освіти, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;
  • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
  • проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів без глядачів;
  • робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки;
  • регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві спостерігається складна ситуація з коронавірусів і через кілька днів столиця може опинитися в "червоній зоні" карантину. Напередодні мер Віталій Кліко попросив уряд посилити карантин в "помаранчевій зоні".

Але сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що місцева влада може сама посилювати карантин і не повинна чекати вказівок зверху.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГородКарантинКоронавірус
Читайте також
УЗ продовжить запускати спецрейси до "червоної зони" до скасування обмежень
Прогноз погоди