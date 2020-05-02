На великій російській плавбазі стався вибух, є загиблі

На великій російській плавбазі "Всеволод Сибірцев" на Находкінському судноремонтному заводі стався вибух газу, в результаті чого загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, пожежа, імовірно, відбулася під час зварювальних робіт, але без "відкритого горіння". Задимлення виявили в трюмі судна. В результаті постраждали люди.

"Одна людина, це зварювальник, загинув. Ще одна жінка постраждала, вона госпіталізована", - повідомив керівник компанії "Доброфлот" Олександр Єфремов.

За даними ЗМІ, на території плавбази вибухнув газовий балон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні виникла пожежа поблизу військових складів у Балаклії. Незабаром її вдалося загасити. Пожежна безпека навколо арсеналу, з урахуванням посушливих погодних умов, перебуває на постійному контролі.

Також РБК-Україна писало, що ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості вибухів на Донбасі майже в 10 разів.

Також повідомлялося, що понад 30 осіб загинули в результаті вибуху нафтової цистерни в північному сирійському місті Афрін. За попередньою інформацією, сталася терористична атака.