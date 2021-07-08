ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Великокаліберні кулемети, міномети та гранатомети: на Донбасі спочатку доби 6 обстрілів

Новость на русском →
Донбас, Четвер 08 липня 2021 17:29
Великокаліберні кулемети, міномети та гранатомети: на Донбасі спочатку доби 6 обстрілів Фото: бойовики шість разів порушували "тишу" на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Спочатку 8 липня на Донбасі зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Кульове поранення отримав український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командування операції об'єднаних сил (ООС).

"З початку дня зафіксовано 6 обстрілів позицій ЗСУ", - йдеться в повідомленні ООС.

Випадки порушення перемир'я зафіксовані поблизу населених пунктів Дослідне, Невельському, Піски, Мар'їнки. Окупаційні війська обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В результаті обстрілу бойовиків український військовий отримав кульове поранення. Він спрямований в медустанову. Його стан оцінюється як задовільний.

На обстріл російських окупантів українські військовослужбовці відкривали у відповідь вогонь.

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ повідомили про різке зростання порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас бойовики сводка ООС
NEWS
В Україні спалах "Дельта" штаму можливий вже в липні
В Україні спалах "Дельта" штаму можливий вже в липні
DAILY
Ціна на газ в Європі б'є рекорди. Чи дорожчатиме "комуналка" в Україні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціна на газ в Європі б'є рекорди. Чи дорожчатиме "комуналка" в Україні