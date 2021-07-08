Великокаліберні кулемети, міномети та гранатомети: на Донбасі спочатку доби 6 обстрілів
Спочатку 8 липня на Донбасі зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Кульове поранення отримав український військовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командування операції об'єднаних сил (ООС).
"З початку дня зафіксовано 6 обстрілів позицій ЗСУ", - йдеться в повідомленні ООС.
Випадки порушення перемир'я зафіксовані поблизу населених пунктів Дослідне, Невельському, Піски, Мар'їнки. Окупаційні війська обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В результаті обстрілу бойовиків український військовий отримав кульове поранення. Він спрямований в медустанову. Його стан оцінюється як задовільний.
На обстріл російських окупантів українські військовослужбовці відкривали у відповідь вогонь.
Нагадаємо, раніше в ОБСЄ повідомили про різке зростання порушень режиму припинення вогню на Донбасі.